منتصف ليل غدٍ الأحد: سماء تونس والعالم العربي تشهد تساقط شهب البرشاويات

تشهد سماء تونس والعالم العربي بأكمله، بداية من منتصف ليل الأحد 11 أوت وخلال الساعات قبل الفجر صبيحة يوم الإثنين 12 أوت الجاري، ذروة تساقط الشهب المعروفة تحت اسم » البرشاويات ».

وتوقعت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، في بلاغ اصدرته السبت أن تتساقط شهب « البرشاويات » هذه السنة بمعدل قد يصل إلى 80 شهاب بالساعة دون توقف، ويمكن رصدها في إتجاه الشمال الشرقي.

وتعتبر » البرشاويات » واحدة من أهم وأغزر زخات الشهب السنوية وهذا العام، علما وانظروف رصدها ستكون مثالية حيث سيكون القمر في طور التربيع الأول وسيغرب عند منتصف الليل ما يعني بان السماء ستكون مظلمة بقية الليل لرصد الشهب حتى الخافتة منها.

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