منح ميدالية الأمم المتحدة لأفراد الوحدة التونسية للمروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى

أعلنت وزارة الدفاع الوطني يوم الأحد، بأنه جرى يوم 19 سبتمبر الحالي منح ميدالية الأمم المتحدة لـ 130 عسكريا تونسيا، بينهم 7 عسكريات، « اعترافا بجهودهم المبذولة ضمن وحدة المروحيات التونسية بجمهورية إفريقيا الوسطى »، في إطار مهمة إعادة الاستقرار إلى هذا البلد تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلام « مونيسكا » (MUNISCA).

وأشادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بجمهورية إفريقيا الوسطى، التي ترأست رفقة قائد القوات الأممية بجمهورية إفريقيا الوسطى وعدد من قيادات المحلية والأممية موكب التكريم، بدور البعثة العسكرية التونسية وبالتزامها الاستثنائي في إنجاز مهامها في كنف والانضباط والمهنية ومساهمتها الفعالة في أمن المدنيين في محيط بيئي صعب، « مما جعل دور وحدة المروحيات التونسية ضروريا وهامًا لإنجاز المهام ذات الأولوية وخاصة حماية المدنيين العزل من أضرار النزاعات المسلحة ودعم بسط سلطة الدولة على جميع مناطقها »، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الدفاع.

وكان تم نشر وحدة المروحيات العسكرية التونسية منذ 2020 والتمديد لها لسنة إضافية منذ جوان 2023 بقيادة عقيد من القوات المسلحة التونسية، وهي أول امرأة تونسية تترأس بعثة عسكرية خارج تونس وكذلك أول امرأة تقود وحدة عسكرية أممية بجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقدمت قيادات أممية، بالمناسبة، التهاني للعسكريين التونسيين للشرف الذي نالهم بحصولهم على ميدالية الأمم المتحدة بعد 144 يوما من العمل والكد و »ما أظهرته الوحدة العسكرية التونسية للمروحيات من مستوى عال من الكفاءة في تنفيذ مهامها من مرافقة واستطلاع ونقل للأفراد وإعادة الإمدادات إلى نسقها العادي ».

وذكرت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغها، أن حصول الوحدة العسكرية التونسية على هذه الميدالية هو « اعتراف من المنتظم الأممي بجهودهم واجتهادهم في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم بالحرفية والحياد اللازمين ».

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