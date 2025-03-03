منخفض جوّي بداية من يوم الأربعاء المقبل



أعلن الأستاذ المُبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس عامر بحبة في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الاثتين، « أنّ التوقعات الجويّة خلال الفترة القادمة، تُفيد بحدوث منخفض جوّي بداية من يوم الأربعاء المقبل وتكون ذروته يوم الجمعة 7 مارس الحالي.

وأبرز المتحدث بأن الأمطار ستَنزل بكميات طيبّة وهامة نسبيا، حيث ستَتساقط الأمطار في الجنوب التونسي، لتَشمل في مرحلة لاحقة، باقي المناطق »، حسب تعبيره.

وأضاف بحبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج « صباح الورد »، « أنّ الطقس سيكون خلال الأيّام القادمة مُغيّما وتكون درجات الحرارة في مُعدّلاتها العادية ».

كما كشف المُتحدّث، « أنّ توقعات الطقس، تُفيد بحُدوثِ مُنْخفض جوّي ثانٍ، إمّا يوميْ 10 و 11 مارس، أو يوميْ 12 و13 مارس الحالي.

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