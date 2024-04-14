مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد التزام تونس بالدفاع عن مصالح القارة الإفريقية

أكد مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، اليوم السبت بنيويورك، التزام تونس الثابت بالدفاع عن مصالح القارة الإفريقية صلب منظمة الأمم المتحدة وبالمساهمة في تسوية مختلف التحديات المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في القارة، وفق بلاغ أصدرته البعثة التونسية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

واستعرض الأدب، في إطار مشاركته في الخلوة التي عقدتها بعثة الاتحاد الإفريقي بنيويورك يوم السبت، إسهامات تونس ومبادراتها بمناسبة عضويتها في مجلس الأمن سنتي 2020 – 2021، لاسيما في إطار مجموعة الدول الإفريقية المنتخبة، معتبرا أن هذه المجموعة مثلت منصة هامة للتعاون والتنسيق وساهمت في إعطاء ثقل للدور الإفريقي داخل المجلس وفي إسماع صوت القارة وإبراز التحديات التي تواجهها.

كما أشار إلى حرص تونس على دفع مسارات تسوية القضايا الإفريقية وإضفاء مزيد من النجاعة على أشغال مجلس الأمن وقراراته، مبرزا إسهامها في جهود تعزيز التعاون بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي وتكريس مبدأ « حلول إفريقية للتحديات الإفريقية ».

وأكد المندوب الدائم الأولوية الكبرى التي توليها تونس لقضايا القارة الإفريقية التي يتناولها مجلس الأمن مرجعا ذلك إلى التزامها بدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية ببلدان القارة وسعيا منها إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية لاسيما برعاية من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات والمجموعات الإقليمية ذات الصلة.

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