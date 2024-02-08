مندوب تونس لدى الأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غـزة

دعا السفير المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة طارق الأدب أمس في بيان ألقاه باسم المجموعة العربية بمناسبة اجتماع الجمعية العامة حول أولويات الأمين العام لسنة 2024، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدّد المندوب الدائم في كلمته التي جاءت في إطار ترؤّس تونس للمجموعة العربية بنيويورك لشهر فيفري 2024 ،على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتسريع دخول وإيصال المساعدات الإنسانية دون إعاقة إلى القطاع. كما أعرب عن رفض المجموعة العربية القاطع لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدّ سكان قطاع غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأيّة محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.

وأعرب طارق الادب باسم المجموعة عن التقدير لمواقف الأمين العام وجهوده لدعم السلم والأمن الدوليين في العالم ودفع مسارات تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد حلول ناجعة للأزمات القائمة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الماثلة لاسيّما تأثيرات التغيّرات المناخية وتمويل التنمية وأوضاع اللاجئين والمهجّرين قسريا ودعم حقوق الإنسان وتوفير المساعدات الإنسانية ومكافحة الفقر وجسر الهوّة الرقمية وإصلاح المنظومة المالية الدولية وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب.

وفي هذا السياق، ثمّن المندوب الدائم، باسم المجموعة العربية مواقف الأمين العام إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتّلة وجهوده المتواصلة ودعواته المتكرّرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكّد المندوب الدائم على دعم المجموعة العربية للعمل متعدّد الأطراف وللنهج الإصلاحي لمنظمة الأمم المتّحدة الذي يهدف لمزيد تفعيل دورها وإضفاء مزيد من النجاعة على أدائها. وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للبعثة التونسية الدائمة بالأمم المتحدة بالفايسبوك

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