منصة رقمية للإبلاغ عن الأخطاء الطبية

خصّصت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، اليوم الثلاثاء، منصة رقمية للإبلاغ عن الأخطاء الطبية من قبل المؤسسات الصحية الحاصلة على الاعتماد في المجال الصحي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها بمقرها مع عدد من مهنيي الصحة المعتمدين، على هامش الإحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى الموافق لـ17 سبتمبر من كل سنة.

وأوضحت مديرة الإعتماد في المجال الصحي بالهيئة، الدكتورة سهام السعفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنصة أطلقت ببادرة من الجمعية التونسية للتصرف في المخاطر وتعود لها، وانخرطت الهيئة فيها بهدف تمكين أصحاب المؤسسات الإستشفائية المتحصلين على الإعتماد من سرعة تنزيل المعطيات المتعلقة بالأخطاء الطبية المتسببة في حوادث، وهذا بالتوازي مع تعمير جذاذة رسمية خاصة بالهيئة.

ولفتت السعفي إلى أن المنصة تساعد أيضا على تحليل المعطيات وتقدم نتائج شاملة حول نسب الحوادث الناتجة عن الأخطاء الطبية، مؤكدة أن إخفاء هذه الحوادث وعدم الإبلاغ عنها قد يسحب من المؤسسة اعتمادها.

وأوضحت أن ورشة العمل أتاحت المناسبة للتحسيس والتوعية بضرورة الإبلاغ عن الأخطاء الطبية على إختلاف أشكالها وحجم خطورتها، داعية الحاضرين إلى ضرورة تطبيق دليل الهيئة بدقة بخصوص التعاطي مع المريض والتصرف في الموارد المتوفرة من أجل سلامة المرضى.

وذكرت أنّ مسألة الحفاظ على سلامة المرضى، تبدأ من دخوله المستشفى مرورا بمراحل العلاج إلى الصيدليات والمخابر..وصولا إلى خروجه من الدورة الصحية لذلك تعمل الهيئة على » إسناد الإعتماد لتشجيع وتحفيز المؤسسات الصحية بتونس لمزيد الرفع من مجهوداتها وإستغلال المتوفر لديها لسلامة المريض ».

يذكر أن الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد أسندت في 2024، 17 إعتمادا لمؤسسات صحية أغلبها من الخط الأول للمرفق العمومي تميزت جميعها بحسن الخدمات إستنادا على دليل تونسي يستجيب للمعايير العالمية.

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