منظمة التجارة العالمية تُؤكّد حرصها على تمتيع تونس بآليات التمويل المتاحة لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي

التقى محمد علي النفطي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 21 جانفي 2025، بـ Ngozi Okonjo-Iweala، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بمناسبة مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

ونوّه الطرفان، بهذه المناسبة، بمستوى التعاون المثمر بين تونس ومنظمة التجارة العالمية والدور الذي تواصل بلادنا لعبه كعضو مؤسّس في المنظمة، للدفاع عن نظام تجاري متعدد الأطراف شامل وعادل وفعال.

وهنأ الوزير المديرة العامة بمناسبة إعادة انتخابها مؤخرا لفترة ثانية على رأس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعزّز المواقع القيادية للمرأة الإفريقية على الصعيد الدولي، و أكد على دعم الحكومة التونسية لرؤيتها الهادفة الى « ضخّ نفس جديد » في المنظمة، من أجل تحقيق نتائج تعود بالنفع على عدد أكبر من البلدان الأعضاء.

كما استعرض الوزير الجهود الرامية إلى تعزيز اندماج أفضل في نظام التجارة متعدد الأطراف، معربا عن الرغبة في الاستفادة من آليات المساعدة التي توفرها منظمة التجارة العالمية في هذه المجالات الحيوية.

ومن جانبها، نوّهت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية بالمقاربة التونسية في مجال الاندماج في الاقتصاد العالمي ودعمها لدور المنظمة حتى تتمكن من تلبية تطلعات البلدان الاعضاء، وخاصة النامية منها.

كما أكدت حرص المنظمة على مواصلة تقديم المساعدة الفنّية لبلادنا وتمتيعها من آليات التمويل المتاحة قصد تسهيل مسارات اندماجها.

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