منظمة التربية والأسرة توفر إعانات ومنح مدرسية بقيمة تتجاوز 200 ألف دينار

توفر المنظمة التونسية للتربية والأسرة خلال السنة الدراسية المقبلة 2025-2026، إعانات ومنح مدرسية بقيمة تتجاوز 200 ألف دينار للمساهمة في تأمين عودة مدرسية ناجحة لتلاميذ العائلات المعوزة.

وبين رئيس المنظمة، محمود مفتاح اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أن « المنظمة ستعقد يوم 30 أوت الجاري مجلسها الوطني إضافة إلى تنظيم يوم 7 سبتمبر القادم هيئة إدارية لوضع اللمسات الأخيرة للبرنامج الوطني للسنة الدراسية المقبلة ».

وأضاف محمود مفتاح أن « البرنامج يتضمن بالخصوص مواصلة حملة التصدي للمخدرات وتنظيم ندوة وطنية في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الى جانب تنظيم ندوة وطنية حول الذكاء الاصطناعي تهدف إلى الحد من مخاطره في الأوساط المدرسية ».

ولفت رئيس المنظمة من جهة أخرى إلى أن « المنظمة ستشارك في الحملة الوطنية ضد داء الكلب التي تنطلق يوم 1 سبتمبر المقبل، وستفتح مقرها بالعاصمة لعملية التلقيح المجاني للكلاب والقطط ».

يذكر أن المنظمة التونسية للتربية والأسرة هي منظمة تونسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة والمجتمع من خلال إطلاق مشاريع تربوية واجتماعية واقتصادية.

كلمات البحث :إعانات;منح مدرسية;منظمة التربية والأسرة