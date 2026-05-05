منظمة «محامون بلا حدود» في تونس تعلن عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها

أعلنت منظمة « محامون بلا حدود » اليوم الثلاثاء، عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها.

وعبرت المنظمة عن بالغ استنكارها لهذا القرار، فإنها تعتبره مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني واستهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون. كما أكدت أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع.

وشددت المنظمة على تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.

