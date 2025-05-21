منظّمة الصحة العالمية تُشيد بمبادرة تونس للوقاية من الجوائح

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنّ تونس حظيت بإشادة رسمية من المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الذي نوّه بدور رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الريادي في إطلاق مبادرة المعاهدة الدولية للوقاية من الجوائح والتأهّب والاستجابة لها.

وأوضح الدكتور تيدروس أنّ الرئيس قيس سعيّد كان من أوائل القادة الذين طرحوا هذه المبادرة، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتهما بتاريخ 7 أفريل 2020، في خضم أزمة كوفيد-19.

وأضافت الوزارة أن هذا الاعتراف يُعزّز مكانة تونس، التي تُشارك في الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف، كطرف فاعل ومسؤول ومبادر في مجال الصحة العالمية، ويجسّد التزامها الراسخ بدعم التضامن الدولي وتعزيز الأمن الصحي للجميع.

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