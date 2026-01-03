فريانة: منع انتصاب السوق الأسبوعية كامل يومي السبت والأحد

أعلنت بلدية فريانة من ولاية القصرين، في بلاغ لها، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، منع انتصاب السوق الأسبوعية كامل يومي السبت 03 و الأحد 04 جانفي 2026.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أن الوحدات الأمنية تمكنت صباح اليوم السبت، في إطار عمل أمني إستباقي، من إحباط عملية إرهابية، بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير « صدّيق العبيدي »، وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له، وذلك في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية الڨصرين.

كلمات البحث :السوق الأسبوعية;انتصاب