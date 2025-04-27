منوبة: العثور على جثة محترقة تعود لمحامية معروفة

بيّنت التساخير الفنية والعلمية اللازمة، التي تمتعلى إثر العثور على جثة امرأة محترقة ملقاة على مستوى قنال وأنابيب مياه الشمال خلف المركب الرياضي بمنوبة، أن الجثة لمحامية معروفة بمعتمدية وادي الليل، وفق تأكيد مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد.

ويأتي ذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة أمس السبت بفتح بحث تحقيقي في القضية، ورفع الجثة لمصالح الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول لتحديد أسباب الوفاة، وتعهيد قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة بالأبحاث اللازمة لكشف ملابسات الحادثة التي ترجح المعطيات الأولية أخذها الطابع الإجرامي بعد العثورعلى مؤيدات من آثار دماء وملابس محترقة بمنزلها.

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