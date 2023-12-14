منوبة: حجز 37 ألف دينار ومضخات غاز مشلة للحركة وآلات حادة لدى مروج مخدرات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، حجز مبلغ مالي قرابة 37 ألف دينار ومضخات غاز مشلة للحركة وآلات حادة لدى مروج مخدرات والقاء القبض على مروج ثاني مفتش عنه خطير يتعمد استدراج المواطنين وسلبهم متعلق به 12 منشور تفتيش ومضمون حكم بالنفاذ العاجل حاول التحصن بالفرار فوق الاسطح وتجمهر عديد المشبوه فيهم محاولين احداث الشغب والفوضى لتهريبه. كما تم القاء القبض على مروج اخر متعلق به بطاقة جلب و2 مناشير تفتيش إضافة الى 15 مفتش عنه متعلقة بهم قضايا حق عام.

وفي سياق متصل تمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلماتية من إلقاء القبض على نفر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل » العنف الشديد » و ذلك بعد أن تعمد سرقة أحد المنازل الكائنة بالجهة و الاستيلاء على معدات كانت بداخله .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .

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