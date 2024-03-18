منوبة: ضبط 3 مروّجي مخدرات

تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة (إقليم تونس) من ضبط 3 مروجين من بينهم شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة كما تم حجز قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي لديهم، هواتف جوالة، مبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج و سلاح أبيض .

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، أن النيابة العمومية أذنت بمراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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