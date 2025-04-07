منوبة: وفاة طالب جامعي اثر سقوطه من بناية عالية أثناء قيامه بتعليق علم فلسطين

سجلت المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان (ولاية منوبة)، صبيحة اليوم الاثنين، حادث وفاة طالب يبلغ 21 عاما من العمر، بعد تعرضه للانزلاق من فوق بناية، عندما كان بصدد تعليق علم فلسطين اعلاها، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بمنوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر ذاته، أن اعوان مركز الامن الوطني بالدندان والحماية المدنية، حلوا بمكان الحادث، بعد تفطن حارس المؤسسة لوجود الجثة، في حدود الساعة السابعة صباحا، وابلاغه عنها، واضاف انه تمت المعاينة من قبل ممثل النيابة العمومية والوحدات الامنية المختصة لجثمان الطالب، وتم فتح بحث تحقيقي في الحادثة التي تفيد المعطيات الاولية انها ناجمة عن السقوط الاعلى.

وافاد مصدر امني لوكالة الأنباء انه تبين بعد الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمؤسسة، ان الحادثة وقعت مساء امس بعد الساعة الثامنة ليلا، ببناية عالية يعادل ارتفاعها ثلاثة طوابق بحديقة المؤسسة، حيث انزلقت قدماه حين قيامه بمحاولة رفع العلم الفلسطيني.

قد باشرت مصالح منطقة الأمن الوطني بمنوبة التحقيق في الحادثة، والاستماع لشهادات اعوان المؤسسة.

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