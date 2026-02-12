من أديس أبابا: تونس تدعو لتمويل مبتكر وسيادة دوائية إفريقية

شارك وزير الصحّة مصطفى الفرجاني في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي، ضمن الحوار رفيع المستوى حول تمويل الصحة والسلامة الصحية المنعقد بـ أديس أبابا من 12 إلى 15 فيفري 2026، بحضور وزراء الصحة وشركاء وممولين دوليين.

كما لبّى الوزير دعوة المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) للمشاركة في اجتماع اليوم 12 فيفري 2026 الذي شهد انعقاد اللجنة الإقليمية للقيادة (ReSCO) بمشاركة الأقاليم الإفريقية، حيث تترأس تونس إقليم شمال إفريقيا.

وخلال مداخلته، أكد وزير الصحة التزام تونس بدعم الأمن الصحي الإفريقي عبر خطوات عملية، أبرزها:

*تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمساهمة في تقليص التبعية الخارجية.

*تطوير التعاون مع Africa CDC والوكالة الإفريقية للأدوية لتوحيد المعايير وضمان جودة الأدوية بالقارة.

*تبادل الخبرات وتكوين الكفاءات لفائدة الدول الإفريقية بما يرسّخ “إفريقيا واحدة، صحة واحدة”.

ودعا الوزير إلى آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، واقترح بعث ائتلاف تنسيقي بين الفاعلين الصحيين، مع إحداث لوحة قيادة للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ المقترحات في آجال واضحة.

وتعكس هذه المشاركة مكانة تونس كشريك إفريقي فاعل، يشتغل على خدمة أقرب، دواء متوفر، واستجابة أسرع لفائدة شعوب القارة.

كلمات البحث :أديس أبابا;تمويل;تونس;سيادة