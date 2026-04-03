من المدينة المنورة: وزير الشؤون الدّينية يدعو إلى تطوير العمل في خدمة الحجيج التونسيين بالمشاعر المقدسة

شارك وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، مرفوقا بالقنصل العام بالنيابة للجمهورية التونسيّة بجدّة في الدّورة الثالثة لمنتدى العمرة والزيارة التي عقدت بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة خلال الفترة من 30 مارس إلى 01 أفريل 2026.

وقد أشرف على افتتاح هذا الحدث الهام الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة وتوفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة ورئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبحضور وزراء الأوقاف والشؤون الدينية بالعديد من الدول الإسلامية.

وقد شهد حفل الافتتاح تدشين مشروع «الأطلس التاريخي للسيرة النبوية» التابع لدارة الملك عبد العزيز، والذي يهدف لتوثيق أحداث السيرة النبوية، ومعالمها ومواقعها من مصادرها الأصلية.

كما شهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل جميع الأطراف والجهات المعنية بتنظيم وتقديم خدمات العمرة والزيارة إضافة إلى تنظيم معرض حول الخدمات الحديثة والحلول المبتكرة والمستدامة، التي تضمن التطوير المستمر لهذا القطاع.

وقد شكل هذا المنتدى فرصة لبحث التحديات والفرص والاتجاهات الناشئة في هذا القطاع، واستعراض الأفكار والتوصيات الكفيلة بتحسين تجربة المعتمرين والزوار وتطوير الخدمات المقدمة خاصة توظيف التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي .

وبمناسبة هذا المنتدى أجرى وزير الشؤون الدينية لقاء مع نظيره وزير الحج والعمرة السعودي تناول بالخصوص سير موسم العمرة والجهود المبذولة لحل مختلف الاشكاليات الطارئة التي يواجهها المعتمرون بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة إضافة إلى الاستعدادات لتنظيم موسم الحج والالتزام المتواصل بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما شهد المنتدى تكريم الفائزين بجائزة «لبّيتُم» من الشركات ومقدّمي الخدمات، تقديرًا لدورهم في إثراء منظومة خدمات العمرة والزيارة، والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.

من جهة أخرى عقد أحمد البوهالي ومرافقوه لقاء مع محمد حسن المعاجيني رئيس مجلس إدارة شركة مطوّفي حجّاج الدّول العربيّة « أشرقت » حيث توجّه له بالشكر على ما بذله من جهود في الموسم الفارط في الإحاطة بالحجيج التونسيين ودعاه إلى مزيد تطوير العمل في خدمة ضيوف الرّحمن التونسيين بالمشاعر المقدسة.

وعبّر المسؤول عن اعتزازه بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج تونس مثنيا على ما لمسه من جدية وحرص من القائمين عليه ووعد ببذل كل الجهود من أجل تطوير خدمات الاقامة والاعاشة لحجيجنا الميامين.

كلمات البحث :المدينة المنورة;تونس;مشاعر مقدسة;وزير الشؤون الدينية