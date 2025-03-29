من بينها تونس: إيطاليا توافق على التقرير الخاص بالدول الأصلية الآمنة

اخر تحديث : 29/03/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تاياني

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن في اجتماع مجلس الوزراء، تمت الموافقة على التقرير الخاص بالدول الأصلية الآمنة.
وأوضح الوزير تاياني، في مؤتمر صحفي الجمعة، أنه « بالمقارنة مع العام الماضي، ليست هناك أية تغييرات أو اختلافات »، من هذه الناحية، مبيناً أن الدول المعنية هي: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا وتونس.
وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى القول، إن « هذا القرار سيتم إحالته إلى البرلمان »، بهدف بحثه والموافقة عليه.


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