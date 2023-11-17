من توزر: الفقـي يدعو أعوان الأمن إلى التزام أعلى درجات اليقظة والأهبة العملياتيّة

أدّى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مساء الخميس 16 نوفمبر 2023، زيارة ميدانيّة إلى ولاية توزر في إطار تفقّد الوحدات الأمنيّة بالجهة مرفوقا بوالي الجهة وعدد من الإطارات السامية بوزارة الدّاخليّة.

واستهلّ الوزير زيارتهُ بتفقّد مركز الأمن العمومي بدقاش، ثم الدوريات القارة بالساحات وطريق المطار و مدخل نفطة و ختمها بزيارة المركز الحدودي للحرس الوطني التعمير.

وقد عبّر الوزير عن تقديره للمجهُودات المبذُولة من قبل الإطارات والأعوان، داعيا إيّاهم إلى اتّخاذ جميع التّدابير والاحتياطات الأمنيّة والتزام أعلى درجات اليقظة والأهبة العملياتيّة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والسيّاح الوافدين على بلادنا.

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