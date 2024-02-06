من 8 إلى 19 فيفري: اضطراب في التزود بمياه الشرب بـ5 ولايات

ستسجل المناطق المزودة من منظومة مياه الشمال بولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب من 8 الى 19 فيفري 2024، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيـع المياه، الثلاثاء.

وأوضحت شركة استغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، أن شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال والإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى قد برمجت إيقاف تشغيل قنال مجردة – الوطن القبلي للصيانة، خلال الفترة المذكورة، قصد إعادة تأهيل سد العروسية، مشيرة إلى ان هذه الأشغال ستؤدي الى نقص في الموارد المائية المزودة للمنظومة المائية بلي-الوطن القبلي والساحل وصفاقس.

وأضافت أن إعادة تأهيل سد العروسية يندرج في إطار برنامج الصيانة السنوية لضمان التزود بالماء الصالح للشرب بصفة عادية خاصة خلال صائفة 2024،

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف توزيع الماء الصالح للشرب بصفة عادية بالمناطق المعنية بعد نهاية الأشغال وإعادة تشغيل قنال مجردة – الوطن القبلي.

كلمات البحث :تزود;مياه الشرب;ولايات