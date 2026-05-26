مواعيد العمل الصيفية في الصيدليات الخاصة

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، الاثنين، عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمُختلف أصنافها، وذلك بداية من غرّة جوان 2026 إلى غاية 31 أوت 2026.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنّ أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف « أ » المُخصّصة للعمل النهاري، وصيدليات الاستمرار، إلى جانب صيدليات الصنف « ب » المخصّصة للعمل الليلي، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع والعطل الرسمية.

وحسب البلاغ، تفتح صيدليات الصنف »أ » أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، ثم من الرابعة بعد الظهر إلى الثامنة مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

أمّا صيدليات الصنف « ب »، فستتولّى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا.

وفي ما يتعلق بيوم السبت، تعمل صيدليات الصنف « أ » إلى حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية الثامنة مساء، على أن تتولى صيدليات الصنف « ب » المناوبة الليلية كالمعتاد.

وأفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بأنّ خدمات الاستمرار ستتواصل أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف « أ » من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، وصيدليات الصنف « ب » من الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة.

