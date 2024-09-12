مواعيد ومعطيات عامة حول الانتخابات الرئاسية 2024

تنطلق اليوم الخميس الحملة الانتخابية الرئاسية بالخارج وتتواصل إلى غاية يوم 2 أكتوبر القادم.

وفيما يلي أبرز المعطيات والمواعيد الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024 : – الحملة الانتخابية بالداخل :

الحملة الانتخابية بالخارج : الخميس 12 سبتمبر 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

السبت 14 سبتمبر 2024 إلى غاية الجمعة 4 أكتوبر 2024

فترة الصمت الانتخابي بالداخل : السبت 5 أكتوبر 2024 إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع

فترة الصمت الانتخابي بالخارج : الخميس 3 أكتوبر 2024 إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع

الاقتراع بالداخل : الأحد 6 أكتوبر 2024

الاقتراع بالخارج : أيام الجمعة والسبت والأحد على التوالي 4 و5 و6 أكتوبر 2024

الإعلان عن النتائج الأولية : في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

التصريح بالنتائج النهائية : في أجل لا يتجاوز يوم السبت 9 نوفمبر 2024

تنظيم دورة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم لها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الاصوات، إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة من الاصوات المصرح بها في الدور الأول.

يشار الى انه يوم 2 سبتمبر 2024 تم الإعلان عن القبول النهائي لثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال.

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