موجّهة للعائلات متوسطة الدخل: انطلاق مشروع بروسول الاك الاقتصادي

اعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالشراكة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024 بالعاصمة على هامش انعقاد النسخة الاولى من منتدى ازالة الكربون عن الانطلاق الرسمي لمشروع بروسول الاك الاقتصادي الموجه للعائلات متوسطة الدخل وذلك بحضور فتحي الحنشي مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وفيصل طريفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتحت اشراف وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي وبمشاركة كل الاطراف المتدخلة على غرار برنامج التعاون التونسي الالماني Giz و مرفق اجراءات التخفيف (MAF) والغرفة الوطنية النقابية لمركزي الانظمة الفلطاضوئية و منظمة كونكت.

وأبرزت الوكالة بأن هذا المشروع خاص بالانتاج الذاتي للكهرباء بواسطة انظمة الطاقة الشمسية الفلطاضوئية المرتبطة بشبكة الجهد المنخفظ والموجهة للعائلات متوسطة الدخل والذي يترواح استهلاكها السنوي من الكهرباء بين 1200 و1800 كيلواط ساعة.

يرتكز البرنامج على وضع منظومة تمويلية تعتمد على اسناد منحة من قبل صندوق الانتقال الطاقي وقدرها 1500 دينار للمحطة الواحدة مع قرض بنكي بنسبة فائدة مخفّضة الى 3% يتم استخلاصها من خلال اقتطاعها عبر فاتورة الكهرباء على مدى 10 سنوات.

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