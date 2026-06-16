مونديال 2026 (المنتخب التونسي) : إنهاء العلاقة التعاقدية مع صبري اللموشي وتعيين الفرنسي هيرفي رونار مدربا جديدا

معز المستيري الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه تم الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللموشي وتعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار خلفا له للإشراف على المنتخب التونسي في بقية مشواره ضمن نهائيات كأس العالم 2026 المقامة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية.

وأضاف أن القرار شمل أيضا إنهاء مهام كامل الجهاز الفني المساعد الذي اصطحبه صبري اللموشي بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى والمعد البدني ومحلل الأداء مقابل الإبقاء على وهبي الخزري.

وأوضح أن هيرفي رونار سيباشر مهامه رسميا على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي بداية من يوم الثلاثاء بمساعدة فريق عمل يضم مدربا لحراس المرمى ومحللا للأداء من اختياره. كما ستشمل التركيبة الجديدة للجهاز الفني منذر الكبير بصفته مديرا فنيا للجامعة التونسية لكرة القدم إلى جانب مدرب مساعد تونسي مع إمكانية الاستعانة أيضا بمدرب مساعد فرنسي آخر فضلا عن أنس قازوز في خطة معد بدني.

وبين معز المستيري أن الاتفاق مع رونار يقضي بإشرافه في مرحلة أولى على بقية مشوار المنتخب في كأس العالم مقابل الامتيازات المالية نفسها التي كان يتمتع بها صبري اللموشي على أن تنعقد عقب انتهاء المشاركة المونديالية جلسة تقييم للتباحث معه بشأن إمكانية مواصلة التجربة بين الطرفين.

يذكر أن قرار إنهاء التعاقد مع اللموشي جاء في أعقاب الخسارة الثقيلة التي تكبدها المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي بنتيجة 1-5 فجر الاثنين بمونتيري في افتتاح مشواره بالمونديال وذلك بعد أيام قليلة من هزيمة ودية عريضة أخرى أمام المنتخب البلجيكي بخماسية نظيفة في بروكسيل.

ويلاقي المنتخب التونسي في مباراته الثانية بالمونديال اليابان يوم 21 جوان على الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تونس قبل ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 جوان على الساعة منتصف الليل.

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