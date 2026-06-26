مونديال 2026 : المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الهولندي

تأهل المنتخب الهولندي إلى دور الـ32 عقب فوزه على المنتخب الوطني 3-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم FIFA 2026.

وسجل كل من إلياس السخيري (الدقيقة الثالثة خطأ في مرماه) وبرايان بروبي (7) ويان بول فان هيك (62) أهداف المنتخب الهولندي في المقابل دوّن حازم المستوري هدف تونس الوحيد في الدقيقة 54.

وتصدر المنتخب الهولندي المجموعة بـ7 نقاط.

جدير بالذكر بأن كلا هدفي تونس في كأس العالم 2026 جاءا بالرأس، ليعادلا إجمالي عدد الأهداف الرأسية التي سجلها المنتخب في مبارياته الـ 14 السابقة في البطولة.

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