ميزانية المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية تقدر بـ229.705 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026

تقدر الميزانية المخصصة للمهمة الخاصة برئاسة الجمهورية ، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، في حدود 705ر229 مليون دينار ، وفق ما ورد في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة صباح اليوم السبت.

وتتوزع نفقات رئاسة الجمهورية بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:

- نفقات التأجير: 831ر168 مليون دينار

- نفقات التسيير: 500ر35 مليون دينار

- نفقات التدخلات: 551ر9 مليون دينار

- نفقات الاستثمار: 894ر14 مليون دينار

وتتوزع الاعتمادات حسب برامج « الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية ( نفقات برنامج الامن القومي والعلاقات الخارجية القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية ) و »الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية « (حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتامين المقرات السيادية والتسيير والتكوين والتدخلات ) و »برنامج القيادة والمساندة » (القيادة والمساندة والاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية والرقابة الادارية و المالية ).

وعبر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة لدى افتتاحه اشغال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 ،عن تقديره لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولرئيس الدولة قيس سعيد مثمنا مختلف المجهودات المبذولة على كافة المستويات للارتقاء ببلادنا الى افضل المراتب وصون كرامة بناتها وابنائها.

