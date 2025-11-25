ميزانية 2026: وزير الشؤون الدّينية يؤكّد أنّ المتفرّغين من الإطارات الدّينية لهم نفس نظام الوظيفة العمومية

أعلن وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، بأنّ المتفرّغين من الإطارات الدينية لهم نفس نظام الوظيفة العمومية، ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية، مبرزا حرص الوزارة على مزيد تحسين ظروفهم.

وأضاف الوزير، في ردّه على تساؤلات نواب الغرفتين التشريعيّتين، خلال الجلسة العامة المشتركة مساء اليوم الثلاثاء بقصر باردو، والخاصة بمناقشة ميزانيّة وزارة الشؤون الدّينية لسنة 2026، أنّ المتفرّغين من الإطارات الدّينية يتمتّعون بالتكوين المستمر من المعهد الأعلى للشريعة، مشددا على أنّ معايير اختيار الإطارات الدّينية هي الكفاءة العلمية والمعرفة الفقهية.

وفي ما يهم عمل المؤدبين، أكد أن جميعهم من خرّيجي التعليم العالي ويتلقون تكوينا في التدريس البيداغوجي والتلاوة، بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ويتمتعون بمنحة نظير عملهم، بالإضافة إلى أنهم يأخذون مقابلا من الأولياء في حدود 40 دينارا، وبالتالي فإنّ دخل البعض منهم يتجاوز أحيانا ال 3 آلاف دينار في الشهر.

أمّا بالنسبة الى تساؤلات النواب حول الاعتناء بالمساجد وبنائها، قال وزير الشؤون الدّينية إنّ عمليّات الصيانة والبناء قد تتعطّل أحيانا، نظرا إلى أنّ الوزارة لها مهندسان اثنان فقط، مشيرا إلى أنه هناك برنامج لانتداب مهندسين آخرين. كما صرح بأنّ الوزارة تعمل على دعم موارد صندوق العناية بالمعالم الدينية، من أجل القيام بأعمال الصيانة التي تشترك فيها في بعض الحالات مع المعهد الوطني للتراث.

وأفاد بخصوص نشر الخطاب الديني والتوعية الدّينية، بأنّ الوزارة قامت بإعداد حصص تلفزية وبرامج في الإذاعات الجهوية والخاصة، هدفها نشر القيم وتعاليم الدين السّمحة والخطاب الديني المعتدل، فضلا عن الاتفاق مع التلفزة الوطنية على بثّ ومضات ذات مضمون ديني.

ودعا الوزير في هذا السّياق، الأئمة الخطباء، إلى حضور النّدوات العلمية والمحاضرات ومواكبة العصر لتجديد خطابهم الديني، مؤكّدا ضرورة أن تواكب الخطب الجمعية قضايا العصر وترتبط أكثر بالواقع المعيش. وأوضح في هذا الصدد، أن الإمام الخطيب حر في اختيار الموضوع الذّي يتكلّم فيه في خطبة الجمعة، وهو ما يعتبر مكسبا في تونس، وفق تعبيره.

وصرح في ما يتصل بمسألة الحج، بأنّ الوزارة لا تتحكّم في كلفته، لأن ذلك من مشمولات الطرف السعودي، لكن الدولة التونسية تسعى الى الحدّ من تكلفته المرتفعة مع توفير ظروف مناسبة لأداء مناسكه.

وكشف في هذا السياق، أنّ عدد المرافقين في البعثة التونسية لهذه السنة هو 219 مرافقا فقط، موزعين على أربعة أطراف وهم المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية والخطوط الجوية التونسية، وهو عدد تحدّده السلطات السعودية وليس تونس.

وأكّد أنّ اختيار المرشدين المرافقين للحجّاج يتم دون محاباة، حيث أنّ اختيارهم يتم وفق مواصفات دقيقة، نظرا إلى أنّهم مرتبطون بالحجيج مباشرة.

كلمات البحث :الإطارات الدينية;الوظيفة العمومية;ميزانية;وزير الشؤون الدّينية