ميلوني تزور تونس الأربعاء المقبل

أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيستها جورجا ميلوني، ستؤدي مهمة إلى تونس يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 أفريل الجاري.

وقالت مذكرة مقتضبة، صدرت عن قصر كيجي، مقر الحكومة اليوم الخميس، إنه « من المنتظر أن تصل رئيسة الوزراء عند الساعة العاشرة صباحا إلى القصر الرئاسي بقرطاج في تونس العاصمة » .

وأشارت المذكرة الحكومية، إلى أنه « في اليوم نفسه، ستسافر ميلوني إلى بروكسل، لحضور اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 الشهر الجاري » .

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