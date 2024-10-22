ميلوني تُهنئ سعيد بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، مكالمة هاتفية من جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وتم خلال المكالمة التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وعلى العزم المشترك على مزيد تطويرها.

كما تم التطرق لموضوع الهجرة غير النظامية وإيجاد حل سريع لها في اطار مسار تونس روما. وأكد رئيس الجمهورية على أن تونس تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية.

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