مُترشّحو الرئاسة الثلاثة يُسجلون 21 مخالفة انتخابية

أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الاثنين، أنه تم إلى حدود 27 سبتمبر الجاري، تسجيل 21 مخالفة انتخابية لمترشحي الرئاسة الثلاثة.

وأبرزت العبروقي بأنه تم توجيه تنبيه وحيد للمترشح عدد 1 في إطار نشاطه في الحملة الانتخابية للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر القادم.

وأضافت العبروقي أن المترشح عدد 2 قام بـ131 نشاطا منهم 126 نشاطا مصرحا به و5 انشطة غير مصرح بها وسجلت الهيئة 15 مخالفة انتخابية متعلقة به منها 8 تنابيه وانذار.

وبخصوص المترشح عدد 3 أبرزت العبروقي أنه قام بـ368 نشاطا منهم 360 نشاطا مصرحا به و8 انشطة غير مصرح بها وسجلت حملة المترشح الثالث 5 مخالفات ووجهت الهيئات الجهوية والمركزية اليها 5 تنابيه.

وبينت العبروقي أنه في اطار مراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الهيئة 14 شبهة مخالفة انتخابية في وسائل الاعلام السمعية وتم توجيه 3 تنابيه و3 لفت نظر وحفظ بقية المخالفات.

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