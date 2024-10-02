نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو: مُستعدّون لتطوير حجم الاستثمارات في تونس

استقبل رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم الثلاثاء غرّة أكتوبر 2024، محمد بن عبد الله ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة اوريدو العالمية، مرفوقا بأحمد النعمة الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة اوريدو، ومنصور الخاطر، الرئيس التنفيذي لأوريدو تونس، بحضور سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيات الاتّصال.

وأكّد رئيس الحكومة على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة مع دولة قطر، وحرص تونس على توفير التسهيلات اللازمة وتوفير المناخ المناسب لاستثمارات مجموعة أوريدو العالمية في بلادنا.

ومن جانبه، تقدم محمد بن عبد الله ثاني بالشكر على ما يحظى به فرع المؤسسة بتونس من دعم وتعاون، معربا عن الاستعداد التام لتنويع مجالات الأنشطة وتطوير حجم الاستثمارات في تونس.

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