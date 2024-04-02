نابل: استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 354 هكتارا

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بنابل اليوم الثلاثاء 02 أفريل 2024 العقار الدولي الفلاحي الكائن بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، الذي كان في تسوغ شركة الاحياء والتنمية الفلاحي » شاكر »، على مساحة 354 هك، يحتوي على غراسات قوارص ولوز وزياتين وكروم وأرض بيضاء فلاحية إلى جانب منشآت مائية ومجموعة بناءات.

وجرت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والية الجهةإثر رفض الشركة تسليم العقار بعد انتهاء مدة العقد.

وقد تم استرجاع المقسم المذكور وتسليمه الى وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة نابل 1 التابعة لديوان الأراضي الدولية للتعهد والصيانة والحراسة بصفة مؤقتة في انتظار إعادة توظيفه.

هذا وقد تمت عملية الاسترجاع بحضور السلط الجهوية والمحلية والسلط الامنية وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل وديوان الأراضي الدولية.

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