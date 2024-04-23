نابل: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه

تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم نابل من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه، وفق بلاغ نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، اليوم الثلاثاء.

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