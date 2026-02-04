نابل: الحمامات تحتفي بتراثها الزراعي بتنظيم الدورة 12 لمهرجان القوارص يومي 7 و 8 فيفري

تحتضن، مدينة الحمّامات يومي 7 و8 فيفري 2026، فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان القوارص تحت عنوان « الحمّامات، بين البحر والبساتين » .

ويُعد هذا الموعد السنوي محطة بارزة في الرزنامة الثقافية والبيئية والاقتصادية للجهة، وتنظمه جمعية التربية البيئية بالحمّامات بالتعاون مع بلدية الحمامات والإدارة الجهوية للثقافة بنابل والمركز الثقافي الدولي والجامعة التونسية للنزل وفضاء الحمامات فن وثقافة وعديد من الشركات الخاصة.

وتتميز الدورة الثانية عشرة ببرنامج تنشيطي يتمثل في:

• المعارض والمنتوجات المحلية: أجنحة مخصصة للغلال الطازجة والمنتجات المحوّلة مثل المربّى، وماء الزهر، والعطور الطبيعية.

• العروض الحرفية: عروض حية لتقطير الزهر وإعداد المربى والمرطبات وغيرها من المنتوجات لإبراز الممارسات التي توارثتها الأجيال.

• الثقافة والفنون: باقة متنوعة من العروض الموسيقية التي ستؤثث أجواء المهرجان.

• الورشات الإبداعية: ورشات في الرسم والخزف مفتوحة للعموم لاكتشاف المواهب.

• المسابقات: تنظيم مسابقة لاختيار « أفضل كعكة بالقوارص » لإضفاء لمسة من البهجة والمنافسة بين المشاركين.

كلمات البحث :الحمامات;تراث زراعي;مهرجان القوارص;نابل