نابل: القبض على 3 أشخاص ينتمون إلى شبكة إجرامية لترويج المخدرات وحجز 5700 قرص مخدر

في إطار مواصلة المجهودات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة وخاصة ظاهرة ترويج المخدرات داخل الأوساط الشبابية، تمكّنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل من القبض على 3 أشخاص ينتمون إلى شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، وفق ما ذكره مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكّنت، إثر عمل استعلامي وميداني، من القبض على 3 أشخاص أصيلي المنطقة ينتمون إلى وفاق إجرامي وينشطون ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات، وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بنابل.

وأضاف أن هذه العملية النوعية، التي تأتي في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات بجميع أنواعها وتعقب الأنفار الناشطين في المجال، مكنت من حجز 5700 قرص من مخدر « إيريكا »، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 10 آلاف دينار متأتية من ترويج المخدرات، وسيارات فاخرة تستغل في نقل المواد المخدرة.

كلمات البحث :شبكة إجرامية;نابل