نابل: انتشال جثة شاب توفيّ غرقا بشاطئ قربة

اخر تحديث : 09/05/2026
أخبار مختلفة,تونس

غرق بحر

تمكّنت فرق الحماية المدنية اليوم السبت 9 ماي 2026، من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة إثر غرقه في شاطئ مدينة قربة.

وتتمثل تفاصيل الحادثة، في توجه 4 تلاميذ يدرسون بالمعهد الثانوي بقربة للسباحة، إلا ان التيارات البحرية جرفت أحدهم ولم يتمكن البقية من إنقاذه.

وأشار إلى أنه تم نقل التلاميذ الثلاثة الآخرين لتلقي الإسعافات اللازمة بالمستشفى المحلي بقربة، في حين تم تحويل جثة الهالك إلى المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل.


