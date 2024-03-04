نابل : تفكيك شبكة دولية مختصة في الاتجار بالأقراص المخدرة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، بلاغا في إطار التصدّي لظاهرة تهريب وترويج المواد المُخدّرة بجميع أنواعها وتعقب الأشخاص الناشطين في المجال، وعلى إثر توفر معلومات لدى وحدات فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بنابل مفادها تواجد شبكة مُختصة في مجال ترويج الأقراص المخدرة وتهريبها نحو بلد مجاور.

وأبرزت الوزارة أنه تم رصد قدوم سيارة قصد تسلم كمية هامة من الأقراص المخدرة وتهريبها، وقد تمكنت الوحدات المذكورة بعد نصب كمين محكم من ضبطها وعلى متنها 03 أشخاص وبالتحري في شانهم تبين أن احدهم محل تفتيش لفائدة فرقة الشرطة العلية بالحمامات من أجل ترويج المخدرات، وبالتنقل إلى المنزل المتسوغ من قبلهم بعد مراجعة النيابة العمومية، أمكن ضبط شخصين أخرين وبالتحري في شأنهما تبين أن احدهما محل تفتيش لفائدة فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات من اجل ترويج المخدرات وبتفيشهم أمكن حجز مبلغ مالي هام من العملة التونسية من عائدات الترويج، كما أمكن حجز 12150 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة.

وبمُراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بنابل، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها » تكوين وفاق إجرامي بغاية المسك والنقل والعرض والإتجار بأقراص مخدرة » ومواصلة الأبحاث.

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