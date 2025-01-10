نابل: تفكيك شبكة دولية مختصة في ترويج المواد المخدرة وحجز 30 ألف قرص مخدر

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، عن تفكيك شبكة دولية مختصة في ترويج المواد المخدرة وذلك على إثر توفـّـر معلومات لدى وحدات الإدارة الفرعية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث مفادها نشاط ذوي شبهــة في ترويج المواد المخدّرة تنشط بين ولايتي نابل وتونس.

وأوضحت أنه بتعميق التحريات والأعمال الميدانية في نطاق عمليّة أمنية نوعيّة تعهّدت بتنفيذها الوحدات التابعة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات والأبحاث بمشاركة الوحدات المذكورة أين تم ضبط 4 من عناصر الوفاق الإجرامي من بينهم عنصر نسائي.

وتم حجز 30 ألف قرص مخدر نوع إكستازي ودفاتر إدخار تحتوي على مبالغ مالية متفاوتة وسيارتين يقع استغلالهما في التنقلات ومبلغا ماليا من العملة التونسية .

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كلمات البحث :تونس الكبرى;فرق مكافحة المخدّرات;مخدرات;نابل