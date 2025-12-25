نابل: حجز وإتلاف 11 طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية ديسمبر

أمنت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل بالتعاون مع الادارة المركزية للهيئة والحرس والامن الوطنيين، منذ بداية شهر ديسمبر الجاري وإلى غاية يوم أمس الأربعاء، إجراء 297 زيارة مراقبة أسفرت عن غلق 8 محلات مفتوحة للعموم لعدم توفر الشروط الفنية والصحية الملائمة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية بالإدارة الجهوية للهيئة بنابل شراز النجار.

وأضافت النجار في تصريح لوكالةتونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس، ان عمليات الرقابة أسفرت كذلك عن توجيه 52 تنبيها كتابيا لمستغلي بعض المحلات والمؤسسات لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمخالفة قواعد السلامة الصحية المسجلة اثناء عمليات المراقبة وتحرير 6 محاضر بحث لمخالفة قواعد وتراتيب السلامة الصحية

وبينت أنه تم خلال الفترة المذكورة حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية المختلفة لكونها غير آمنة أو تمثل خطرا يهدد صحة وسلامة المستهلك 29 بالمائة منها دشيشة الفلفل وتوابل و26 بالمائة لحوم بيضاء ومشتقاتها و18 بالمائة مصبرات و10 بالمائة خضر وفواكه محولة و9 بالمائة أسماك و9 بالمائة مرطبات وحلويات

وابرزت أن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل انطلقت منذ بداية شهر ديسمبر الجاري في تنفيذ برنامج خصوصي لتأمين مراقبة المؤسسات والفضاءات والمحلات ذات الصبغة الغذائية بمختلف معتمديات الجهة بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع فرق الرقابة بالإدارة المركزية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهياكل الرقابة الرسمية من مختلف وحدات الحرس الوطني والفرقة الجهوية للشرطة البلدية والمندوبية الجهوية للسياحة بنابل الحمامات والمندوبية الجهوية للسياحة بياسمين الحمامات.

وأفادت شراز النجار بأن عمليات المراقبة المكثفة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة تتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري ليلا، حيث تم تخصيص 5 فرق ليلة رأس السنة الإدارية الجديدة لمراقبة الفضاءات والمؤسسات التي تقيم احتفالات بهذه المناسبة و5 فرق لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم.

كلمات البحث :الشروط الصحية;نابل