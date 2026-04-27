نابل: حجز 980 قرص دواء مخدّر على متن سيارة خاصّة

تمكّنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل بالشراكة مع الفرقة المركزية الرابعة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بتونس العاصمة، في موفى الأسبوع الفارط، من حجز 980 قرص دواء مخدر على متن سيارة خاصة على متنها شخصان أحدهما منتحل صفة ضابط بالحرس الوطني ويرتدي زيا رسميا، والثاني محل منشور تفتيش من أجل ترويج المخدرات، حسب ما صرّح به اليوم الاثنين مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تمت على إثر نصب كمين محكم بمحيط أحد المعاهد الثانوية الخاصة بالحمامات، أين تم ضبط نفرين على متن سيارة خاصة، وحجز كمية الدواء المخدر الذي كان موجها للترويج في الأوساط الشبابية بالجهة، ملاحظا أنه أثناء ضبط المشتبه بهما، كان سائق السيارة يرتدي الزي الأمني في محاولة لتضليل الدوريات الأمنية.

كلمات البحث :سيارة;قرص دواء مخدّر;نابل