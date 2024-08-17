نابل والحمامات: إصابات وتضرر عدد من السيارات جراء أمطار غزيرة ورياح قوية

عرفت معتمديتا نابل والحمامات مساء اليوم السبت، نزول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة برياح قوية مما تسبب في سقوط عدد من الأشجار والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية.

وقد خلف ذلك 10 مصابين وتضررت مجموعة من السيارات نتيجة سقوط جدار أحد النزل بولاية نابل.

هذا وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بنابل للقيام بشفط المياه من المنازل وإزاحة الأشجار من الطرقات لتسهيل حركة المرور.

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