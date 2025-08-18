نابل: وفاة شخص وتسجيل إصابات عديدة في انقلاب حافلة تقل عمال مصنع بقربة

أسفر حادث مرور مروع جدّ صباح اليوم الاثنين، بالطريق الرابطة بين مدينة قربة من ولاية نابل وتونس العاصمة على مستوى منطقة جبل الحداد، عن وفاة شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، حسب ما ذكر شهود عيان لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

تتمثل صورة الحادث في انقلاب حافلة كانت تقل عمال أحد المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بهنشير عياد من معتمدية قربة.

وقد تم نقل المصابين في الحادث الى كل من المستشفى المحلي بقربة والمستشفى المحلي ببني خلاد والمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل لتلقي الإسعافات اللازمة.

هذا ولم تتمكن صحفية (وات) من الحصول على مزيد التوضيحات بخصوص هذه الحادثة رغم الاتصالات المتكررة بالإدارة الجهوية للصحة والحماية المدنية.

كلمات البحث :إصابات;حافلة;ركاب;نابل