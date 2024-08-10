ناجي جلول: اكتشفتُ صدفة أنه صدر ضدي حكم غيابي بالسجن لـ 6 أشهر

اخر تحديث : 10/08/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

ناجي جلول

أعلن المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ناجي جلول في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، أن اكتشف صدفة أنه صدر ضده في ماي 2024 حكم غيابي بالسجن ستة أشهر من اجل تدليس تزكيات 2019.

وكان وزير التربية الأسبق ناجي جلول قد قدّم يوم الثلاثاء 6 أوت 2024، بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024.


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