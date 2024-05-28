نبيل الفريني مديرا عاما بالنيابة للشركة التونسية للبنك

أعلن مجلس إدارة بنك الشركة التونسية للبنك أنه قرر خلال اجتماعه يوم أمس الاثنين 27 ماي 2024، عن تعيين نبيل الفريني في منصب مدير عام بالنيابة، خلفا لأسعد الجويني الذي كان يشغل نفس المنصب منذ أكتوبر 2022 بعد إقالة محمد الشويخة.

نبيل فريني، خريج كلية الحقوق بتونس كان يشغل منصب الأمين العام للبنك منذ جوان 2020، حتى تعيينه الجديد في منصب مدير عام بالنيابة.

وكان فريني، قد التحق بالبنك في جانفي 2007 كمدير للتقاضي اللامركزي، قبل أن تتم ترقيته إلى مدير الشؤون القانونية في نوفمبر 2009 ثم إلى مدير مركزي (الشؤون القانونية والتقاضي) في أفريل 2012.

وبعد نحو ثلاث سنوات، أصبح رئيسًا للحوكمة والرقابة، وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه أمينًا عامًا للبنك في يجوان 2020.

ويشار إلى أنّ وزارة المالية كانت قد أطلقت في أكتوبر 2022، دعوة للمرشحين لاختيار رئيس تنفيذي جديد للبنك بعد إقالة محمد شويخة، غير أنّه لم يتم الإعلان عن نتائج هذه الدعوة للمرشحين حتى الآن.