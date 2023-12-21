نبيل عمار: تونس لديها علاقات طيبة مع كل بلدان « بريكس » وفرضية طلب الانضمام ممكنة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس، أن تونس لم تتقدّم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة « بريكس » ، مبرزا بأن تونس تمتلك علاقات طيبة مع كل بلدان « بريكس » وأن فرضية طلب الانضمام ممكنة.

وأكد عمار أن بلاده منفتحة على التعاون مع روسيا في جميع المجالات، بما في ذلك شراء الحبوب الروسية، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة التي جرى تشكيلها بين البلدين، ستجتمع خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، وقد تكون مسألة استيراد القمح الروسي ضمن النقاط التي سيناقشها الجانبان.

كما نوه الوزير عمار إلى أن صندوق النقد الدولي لديه « أجندة سياسية » وليس اقتصادية فقط، حيث لكل طرف أجندة وأهداف ومصالح خاصة، مشيراً إلى أن الاتصالات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لم تنقطع ولدى البلاد تجربة كبيرة معهم خلال ثمانينات القرن الماضي، مشددا أن تونس واضحة وأن هناك خطوطاً حمراء لا يجب المس بها، وحتى الآن تدفع تونس ديونها رغم كل الصعوبات والضغوطات.

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