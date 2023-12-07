نبيل عمّار يزور رومانيا

التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 07 ديسمبر 2023، بـ Cătălin-Marian PREDOIU ، نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الداخلية الروماني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى رومانيا.

وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة هامة ثمّن فيها الجانبان عراقة العلاقات التونسية الرومانية ومتانتها خاصة في ظلّ احتفال البلدين الصديقين بالذكرى الستين على إقامتها. كما تناول الجانبان عددا من المواضيع الهامة التي تخصّ التعاون الثنائي ولاسيما في المجال الأمني والهجرة.

على صعيد آخر، أثنى الجانبان على عراقة الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تعود إلى سنة 1995، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مثمنين الديناميكية والزخم الجديد للتعاون المتنوع والشامل بين الطرفين من خلال توقيع مذكرة التفاهم بتاريخ 16 جويلية 2023 والتي تتضمن 05 أركان مرتبطة فيما بينها ترابطا وثيقا.

وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضعية الكارثية وغير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الإطار، أكّد الوزير على موقف تونس الثابت والدائم المناصر لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى ضرورة الوقف الفوري للمجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

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