نبيل عمّار يُشرف على اجتماع اللجنة القارة للشؤون الخارجية

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار يوم الأربعاء 16 أفريل 2024 بمقرّ الوزارة على اجتماع اللجنة القارة للشؤون الخارجية المنبثقة عن مجلس الأمن القومي بحضور ممثلي عدد من الوزارات ودائرة مجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية.

وقد أكّد الوزير خلال هذا اللقاء على ما توليه الوزارة من أهمية كبيرة لتطوير الخدمات القنصلية المسداة للجالية التونسية بالخارج وتوفير أقصى ما يمكن من آليات التعامل مع متطلباتها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في الغرض لوضع الآليات الكفيلة بمزيد التواصل مع جاليتنا بالخارج وتعزيز روابطها مع الوطن والإستفادة من خبرات ذوي الكفاءات العليا من التونسيين في مختلف القطاعات.

كما أشار الوزير إلى مختلف المبادرات التي تعمل الوزارة على تحقيقها مثل الرقمنة التي ستمكن من توفير عديد الخدمات القنصلية عن بعد وإلى ما تقوم به مختلف مصالح الوزارة داخل تونس وخارجها من مجهودات للإحاطة بالتونسيين بالخارج وتقديم الدعم لها كلما احتاجت ذلك.

وتدارس المجتمعون في هذا السياق عددا من الأفكار والإقتراحات التي ستعمل اللجنة على تحقيقها تماشيا وتطور واقع الجالية التونسية بالخارج وتلبية لمتطلباتها وفي إطار تشريكها في مسار التنمية الشاملة في تونس وإشعاعها في الخارج ومزيد دعم تواصل الأجيال الناشئة في المهجر مع الوطن وترسيخ هويتها التونسية.

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