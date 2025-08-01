نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الاستجابة لاختيارات المترشحين

أعلنت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، بأن نسبة الاستجابة لاختيارات المترشحين، (اي نسبة المترشحين الذين تحصلوا على أحد اختياراتهم الأربعة) في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 2025 شهدت تحسنا مقارنة بالدورة الرئيسية لسنة 2024، حيث بلغت هذه السنة 75.79 بالمائة مقابل 66.09 بالمائة في العام الماضي.

وبلغ عدد المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لهذا العام، بحسب ما كشفت عنه المسؤولة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، 73.696 مترشحا من جملة 76.042 مترشحا معني بهذه الدورة الرئيسية، بنسبة مشاركة بلغت 96.91 بالمائة، فيما تغيب 2346 مترشحا عن هذه الدورة الرئيسية للتوجيه.

وتصدرت شعبة الرياضيات أعلى نسبة استجابة في الأربعة الاختيارات الأولى (من مجموع العشر اختيارات الممكنة في بطاقة الاختيارات)، حيث بلغت 90 بالمائة، وقد تحصل 3347 مترشحا على اختيارهم الأول أي بنسبة 53 بالمائة.

وحلت شعبة علوم التقنية في المركز الثاني من نسبة استجابة في الأربعة الاختيارات الأولى حيث بلغت 83.54 بالمائة، وقد تحصل 4306 مترشح على اختيارهم الأول.

وجاءت شعبة الرياضة في المركز الثالث من نسبة استجابة في الأربعة الاختيارات الأولى حيث بلغت 80.82 بالمائة وتمكن 708 مترشحا من نيل اختيارهم الأول.

وحلت شعبة الاقتصاد والتصرف في المركز الرابع من نسبة استجابة في الأربعة الاختيارات الأولى حيث بلغت 80.17 بالمائة.

وتموقعت شعبة الآداب في المركز الخامس من نسبة استجابة في الأربعة الاختيارات الأولى حيث بلغت 70.27 بالمائة ليتمكن 3044 مترشحا من الحصول على اختيارهم الأول بنسبة 33.81 بالمائة.

وتحصلت شعبة العلوم التجريبية على المركز السادس من نسبة استجابة في الأربعة الاختيارات الأولى حيث بلغت 67.41 بالمائة ليتمكن 23.40 بالمائة من المرتشحين من الحصول على اختيارهم الأول.

وفي المركز السابع حلت شعبة علوم الإعلامية من حيث نسبة الاستجابة في الأربعة الاختيارات الأولى حيث بلغت 67.41 بالمائة وقد تمكن 66.17 بالمائة من الحصول على أحد اختياراتهم الأربعة.

وتنطلق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي اليوم الجمعة 1 أوت الجاري بداية من منتصف النهار وتهم المترشحين للتوجيه الجامعي الذين لم يتحصلوا على تعيين ضمن الدورة الرئيسية والمتغيبين منهم.

ويتولى المترشحون تعمير بطاقات اختياراتهم بالاعتماد على دليل طاقة الاستيعاب الخاص بالدورة النهائية المتوفر في نسخة رقمية على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn بداية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد 3 أوت الجاري. وسيتم الاعلان عن النتائج يوم الأربعاء المقبل 6 أوت 2025.

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