نجاح أول عملية قسطرة عبر منصة « نجدة » الرقمية لمرضى القلب في ولاية مدنين

شهد المستشفى الجامعي بمدنين اليوم الإثنين 19 ماي 2025، أول عملية قسطرة ناجحة باستخدام منصة NEJDA.TN، التي تم تفعيلها لتغطية ولايات مدنين، تطاوين، قبلي، وتوزر في انتظار تعميمها علي كافة ولايات الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

ووفق البلاغ، وصلت المريضة، البالغة من العمر 56 عامًا، في حالة جلطة قلبية إلى المستشفى الجهوي بقبلي، وتمّ نقلها بشكل مستعجل عبر وحدة SAMU قابس إلى قسم القلب والشرايين بمدنين، حيث خضعت للقسطرة في نفس اليوم بنجاح، وهي الآن في حالة مستقرة.

وتُتيح هذه المنصة الرقمية، المطوّرة بالشراكة بين وزارة الصحة والجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحّي، التعرف المبكر على الجلطات ومتابعة المريض لحظيًا. وتهدف المنظومة إلى تقريب خدمات القلب للجهات الداخلية وتحقيق عدالة صحّية فعلية.

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