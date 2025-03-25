نجاح ثلاث عمليات زرع أعضاء في يوم واحد

أعلن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء عن نجاح ثلاث عمليات زرع أعضاء تمت مساء يوم السبت 22 مارس 2025، من متبرع في حالة موت دماغي.

وتتمثل هذه العمليات في زرع قلب بالمستشفى الجامعي الرابطة وزرع كبد بالمستشفى الجامعي المنجي سليم المرسى وزرع كلية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بالتعاون مع المستشفى الجامعي شارل نيكول.

وكللت هذه العمليات الدقيقة بالنجاح بفضل جهود الفرق الطبية المميزة بالتنسيق مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، وبدعم من الطواقم الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل.

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